Cinema: presentato a Roma il Conero Film Festival firmato dal regista Enrico Vanzina

(PRIMAPRESS) - ROMA - Presentato a Roma il Conero Film Festival festival con la direzione artistica di Enrico Vanzina. La location sarà Numana la località marittima del Conero che ospiterà la rassegna dal 30 giugno al 1º luglio 2023. Come hanno spiegato i curatori, sarà un festival popolare del cinema italiano anni ‘80, destinato al grande pubblico che cerca la leggerezza in poche ore di intrattenimento a guardare una pellicola. L’anno prossimo il festival si terrà invece tra Porto Recanati, Numana e Sirolo e durerà una settimana.

L’iniziativa è ideata e prodotta da LTM&Partners in collaborazione con la Regione Marche, con il sostegno di ATIM, con il patrocinio Fondazione MarcheCultura e della Marche Film Commission.

Enrico Vanzina, autore di film di enorme successo di pubblico, Direttore Artistico della manifestazione, sottolinea: “Un po’ come la Commedia all’Italiana che è stata capace di far ridere e nel contempo riflettere sui nostri vizi e le nostre virtùabbiamo ideato il Conero Film Festival. L’obiettivo è quello di avvicinare le persone al ‘cinema’, cercando di creare nello spettatore un bisogno di cinema ma nello stesso tempo valorizzare il territorio dove si svolge”.

“Questo appuntamento – aggiunge Marco Bruschini, presidente dell’Agenzia regionale per il turismo e l’internazionalizzazione delle Marche – pone la nostra Regione da protagonista tra le tappe del turismo legato ai festival, un vero e proprio fenomeno che si è consolidato in questi ultimi anni, con risultati moltosoddisfacenti per l’indotto. Eventi come il Conero Film Festival rappresentano un’ottima forza di attrazione e riconoscibilità, stimolando la creazione di ulteriori appuntamenti sul territorio in un circolo virtuoso che unisce e arricchiscereciprocamente la relazione tra ricezione e cultura”.

Marcello con la Band di Demo Morselli intratterrà il pubblico di Piazza del Santuario durante le due serate in cui sul palco si alterneranno protagonisti d’eccezione del cinema italiano: la prima sarà in compagnia di Ezio Greggio e Jerry Calà; la seconda con Christian De Sica, Marco Marzocca, Eleonora Giorgi e Andrea Roncato. A condurre in entrambe le occasioni Enrico Vanzina con Camilla Ghini. - (PRIMAPRESS)