Cinema: Leone d’Oro al greco Lanthimos per il seducente “Poor things”. A Matteo Garrone il Leone d’Argento

VENEZIA - Titoli di coda per l'80ª edizione della Mostra del Cinema che assegna il Leone d'Oro, forse con non molte sorprese, a "Poor Things" del regista greco Yorgos Lanthimos: un Leone d'oro su cui sia la stampa italiana, sia quella straniera erano d'accordo nelle loro previsioni. Con il titolo italiano "Povere Creature!" questo film è risultato realmente originale a detta di tutti perchè unisce estrema innocenza e grande sessualità facendo sintesi di una libertà provocatoria è naturale. Il Leone d'Argento è andato a Matteo Garrone per il suo toccante "Io Capitano". E' alla storia di Kouassi Pli Adama Mamadou, attivista del Centro sociale ex Canapificio e del Movimento migranti e rifugiati di Caserta, che il film è ispirato e Matteo Garrone, ricevuto il premio, gli cede la parola. "Il film racconta una realtà vera" sottolinea Mamadou. "Io sono riuscito ad arrivare in Italia, ma vorrei che dedicassimo questo premio a tutte le persone che non sono potute arrivare a Lampedusa".