Cinema: arriva il si della Commissione Cultura di Roma per le arene estive. Gotor: "Un punto di forza dell'Estate"

(PRIMAPRESS) - ROMA – “La Commissione Capitolina Cultura, presieduta da Erica Battaglia, ha dato questa mattina il suo via libera a maggioranza allo schema di delibera che sottoporrò oggi pomeriggio all’approvazione della Giunta e che prevede il sostegno a due progettualità di rilevante interesse pubblico, finalizzate alla realizzazione di arene e di festival cinematografici in vari luoghi della città: quelle della Fondazione Cinema per Roma e quelle della Fondazione Piccolo America che potranno essere così fruite gratuitamente dalla cittadinanza. A darne notizia è l'assessore alla Cultura Miguel Gotor che porterà il provvedimento in Giunta per l'approvazione. - (PRIMAPRESS)