Apre oggi, con “Comandante” interpretato da Favino, l’80ª Mostra del Cinema di Venezia

(PRIMAPRESS) - VENEZIA - Oggi l'apertura dell'80ª edizione della Mostra del Cinema di Venezia con sette film americani, sei italiani e dieci dal resto del mondo, per un totale di 23 titoli in Concorso, inizia, al Lido, la kermesse che durerà fino al 9 settembre. Ad aprire le danze dei film in concorso è Comandante, di Edoardo De Angelis. Oggi viene anche assegnato il Leone d'oro alla carriera alla regista italiana Liliana Cavani. Il film Comandante verrà proiettato subito dopo l’inaugurazione dell’80esima Mostra del Cinema di Venezia. Pierfrancesco Favino è dunque tra le prime star approdate al Lido. A Venezia anche Edoardo De Angelis e Sandro Veronesi, regista e co-sceneggiatore di Comandante. Ad essere arrivati già a Venezia ieri due tra i personaggi più fotografati: George Clooney e sua moglie Amal. - (PRIMAPRESS)