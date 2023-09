Al Lido di Venezia oggi è la volta di Roman Polanski, Bradley Cooper e Stefano Sollima

(PRIMAPRESS) - VENEZIA - Oggi al Lido di Venezia è il giorno di Roman Polanski, Bradley Cooper e Stefano Sollima. Di questi tre registi solo Sollima sarà al Lido, ma i film hanno già riempito le sale. La giornata di proiezioni ufficiali parte però alle 14.15 in Sala Grande con la cerimonia di consegna del Leone d’oro, dopo quello assegnato a Liliana Cavani, alla carriera all’attore hongkonghese Tony Leung Chiu-wai, indimenticabile protagonista di «In the mood for love». La consegna sarà accompagnata dalla visione del documentario «La parte del Leone: una storia della Mostra» di Baptiste Etchegaray e Giuseppe Bucchi, con Carla Bruni voce narrante (e presente in sala col marito Nicolas Sarkozy. Primo film in concorso in Sala Grande sarà «Adagio» di Sollima, racconto nero di una Roma assediata dagli incendi con Pierfrancesco Favino e Toni Servillo. - (PRIMAPRESS)