A Venezia arriva Woody Allen con il suo film girato in Francia : “Coup de chance”

VENEZIA - Dopo la gelida accoglienza del film The Palace di Roman Polanski, questa sera a Venezia è un altro regista che rientra nella sfera degli emarginati di Hollywood per motivi di sessismo. È Woody Allen (87 anni), il regista di 'Annie Hall' e 'Match Point', maestro dell'umorismo e della satira sociale, vive tuttavia da diversi anni ai margini della settima arte, non va quasi piu' in tournèe negli Stati Uniti ed è diventato per alcuni uno dei simboli della violenza sessista e sessuale. La causa: le accuse di molestie sessuali mosse dalla figlia Dylan Farrow, che ha adottato da bambina con l'ex moglie Mia Farrow. Il suo invito alla Mostra, dove dovrebbe calcare il tappeto rosso questa sera per presentare 'Coup de chance' fuori concorso, ha tutto per dividere le persone. Da una parte c'è chi lo vede come un simbolo di impunità per gli artisti, dall'altra c'è chi, come il direttore del festival Alberto Barbera, chiede che venga mantenuta la presunzione di innocenza e, come nel caso di Polanski, che l'artista venga separato dalla sua opera. Sul fronte cinematografico, c'è curiosità per la presentazione di 'Coup de chance', 50esimo film del regista che negli ultimi anni ha mostrato di essere a corto di ispirazione. Il cinquantesimo film è il suo primo girato in Francia con gli attori francesi Lou de Laage, Melvil Poupaud, Niels Schneider e Valèrie Lemercier. Si preannuncia come un thriller a tinte vaudeville su una relazione extraconiugale nei quartieri alti di Parigi, e uscirà nelle sale francesi il 27 settembre e in Itaklia sarà distribuito da Lucky Red.