80ª Mostra del Cinema: dopo Ferrari oggi il tappeto rosso per Emma Stone e Mark Ruffalo

(PRIMAPRESS) - VENEZIA - La terza giornata dell’edizione numero 80 del Festival di Venezia presenta trei film in concorso: Poor Things di Yorgos Lanthimos (con Emma Stone, Mark Ruffalo e Willem Dafoe), Finalmente l’Alba di Saverio Costanzo, Bastarden (The Promised Land) di Nikolaj Arcel con Mads Mikkelsen. Fuori concorso The Wonderful Story Of Henry Sugar, con Wes Anderson che ha ricevuto il Premio Cartier Glory to the Filmmaker Award. Italiani in gara nelle sezioni Orizzonti e Orizzonti Extra.

Grande successo ieri della presentazione del film di Michael Mann, dedicato ad Enzo Ferrari che ci restituisce tutta la magnifica ossessione del fondatore della casa automobilistica di Maranello. È un progetto del cineasta americano pensato già durante i primi anni Novanta. Dopo Collateral (2006), il regista di Heat torna quindi al lido con un lungometraggio tratto dal libro “Enzo Ferrari – The Man and The Machine”, Ma il film si sofferma sul 1957, un anno fondamentale per ex pilota e costruttore delle auto più famose al mondo. Sul tappeto rosso del Lido ieri hanno sfilato Adam Driver, protagonista del film, e Patrick Dempsey (che recita nel ruolo di Piero Taruffi) assieme al cineasta statunitense che firma il film: Michael Mann. - (PRIMAPRESS)