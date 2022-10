Wild Men, il nuovo film danese firmato Thomas Daneskov: dal 20 ottobre nei cinema italiani

(PRIMAPRESS) - ROMA - Presentata come una commedia-thriller, Wild Men, non rientra canonicamente in nessuno dei due generi, non è abbastanza avvincente come poliziotto e le battute spesso falliscono. Il principale outsider, nonché protagonista del film, è Martin (Rasmus Bjerg), che sta attraversando una crisi di mezza età e ha abbandonato la sua famiglia in Danimarca per vivere come un vichingo sulle montagne norvegesi. Nonostante si vesta con pelli di animali e si doti di arco e frecce, Martin si rende presto conto che la sua capacità di vivere fuori dal mondo è purtroppo limitata; nasce qui la premessa sulla quale campa l’intera pellicola. Per Martin l'opzione migliore è infatti dirigersi nella cittadina più vicina e rapinare un supermercato per spuntini. Come se questa non fosse abbastanza eccitazione per la sonnolenta polizia locale, c'è un trio di trafficanti di droga che si sono schiantati mentre stavano andando a prendere il traghetto per tornare in Danimarca. Quando uno dei contrabbandieri, Musa (Zaki Youssef), si mette in contatto con Martin, Wild Men è pronto per iniziare la sua commedia, fallita, aggiungerei io. Il personaggio costruito meglio è quello di Oyvind che ha le battute migliori ed è sicuramente il più interessante sullo schermo. Viene deluso da una coppia sottosviluppata di poliziotti locali maldestri i quali sono più preoccupati per ciò che le loro mogli stanno preparando a cena piuttosto che per trovare Martin o i contrabbandieri. La fastidiosa ed esausta moglie di Martin è interpretata da Sophie Gråbøl. Purtroppo, il debole dialogo che le è stato dato non permette di approfondire il suo personaggio che rimane trasparente. Il regista sembra più interessata agli impressionanti fiordi e montagne norvegesi che alla rappresentazione femminile nel film. Daneskov sta chiaramente cercando di affrontare la tragicommedia della menopausa maschile, puntando anche alle sciocchezze dell'industria del patrimonio vichingo che sono cresciute in Scandinavia. Ma non ha le capacità di sceneggiatore (o di regia) per portare avanti la storia abbastanza abilmente da consentire a Wild Men di funzionare come film. La narrazione fa fatica a partire fin dall’inizio, e un film che dura 104 minuti pare dilatarsi all’infinito. La fotografia e i bellissimi paesaggio norvegesi sono l’unico punto a favore di Wild Men, che per il resto fallisce sotto ogni aspetto. - (PRIMAPRESS)