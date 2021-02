WandaVision: il nuovo successo targato Marvel

(PRIMAPRESS) - MILANO - Una delle serie cult dell'ultimo periodo, nata da una costola della saga degli Avengers, è sicuramente WandaVision che racconta le vicende di un personaggio secondario della saga, ossia l'androide Visione. Il personaggio, che all'origine era nato malvagio e intenzionato a distruggere gli eroi della Marvel, viene invece salvato proprio da Tony Stark che lo rende buono e gli concede una seconda vita. In WandaVision, appunto, il personaggio vive la sua storia d'amore con Scarlet/Wanda ma non tutto procederà liscio come si può immaginare. Ora i telespettatori possono scoprire nuovi particolari nella seconda stagione della serie, che si preannuncia davvero molto entusiasmante.La prima serie si era conclusa con il matrimonio fra i due personaggi principali che vivevano finalmente la loro storia d'amore in un mondo immaginario e parallelo alla realtà. Nei primi episodi della seconda stagione, invece, le cose sembrano complicarsi perché Visione si rende conto che il mondo nel quale vive e si muove il suo matrimonio è completamente fasullo e quindi decide di scoprire che cosa c'è al di fuori di Westview, la città immaginaria dei due protagonisti. L'intera serie, infatti, si basa su un sottile limite fra finzione e realtà e lo spettatore non capisce mai bene in quale delle due zone si trovi. Niente a che vedere, quindi, con la concretezza e la realtà di un'altra attività che si può fare nell'online come il gaming delle piattaforme come Admiral Yes Grande l'attenzione degli utenti su che cosa accadrà nelle prossime puntate. Visto il grande riserbo che la produzione sta mantenendo sulle nuove puntate, nei forum di opinioni fioccano le ipotesi su come si comporterà Wanda ora che Visione ha deciso di squarciare il velo della finzione. Molti scommettono su una trama che si avvicinerà sempre di più a quella di The Truman Show, altri pensano che il lato malvagio di Visione non tarderà a farsi scoprire, ora che sta capendo di vivere nella menzogna. Di sicuro i membri dello SWORD non sembrano voler lasciare Wanda e Visione in pace e l'eroina si trova a dover combattere su più fronti: da un lato gli agenti che la cercano insistentemente, dall'altro il consorte che vuole capire chi sia Paul Bettany e quale rapporto intercorra fra i due. Un dubbio, poi, si staglia all'orizzonte: se Visione dovesse lasciare la realtà virtuale creata dalla moglie, potrebbe continuare ad esistere o si dissolverebbe? Nelle prossime puntate la risposta. - (PRIMAPRESS)