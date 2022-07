Umbria Cinema Festival 2022: consegnato a Todi il Premio “Gigi Proietti” a Giovanna Ralli

(PRIMAPRESS) - TODI - La seconda edizione dell’Umbria Cinema Festival di Todi diretto da Paolo Genovese ha assegnato i premi 2022 ai protagonisti del cinema italiano in una serata presentata da Ricky Tognazzi e Simona Izzo. Grande apprezzamento da parte della giuria per Una femmina, il film drammatico diretto da Francesco Costabile. L’opera si è aggiudicata ben due riconoscimenti: Miglior Sceneggiatura(sceneggiatrice Serena Bugnolo) – premio consegnato da Giovanni Parapini, direttore Rai per il Sociale – e quello di Miglior Attrice consegnato da Paolo Genovese alla giovane Lina Siciliano, al suo esordio davanti alla camera da presa.Matteo Cocco si è aggiudicato il premio per la Miglior Fotografia del film Occhiali Neri consegnatogli da Nicoletta Ercole. Libero di Rienzo, scomparso prematuramente il 15 Luglio dello scorso anno a soli 44 anni, è stato premiato con il riconoscimento di Miglior Attore per la sua interpretazione in Takeaway. A ritirare il premio è stato il regista del film Renzo Carbonera. Miglior film a Piccolo corpo, diretto da Laura Samani, consegnato da Iginio Straffi e ritirato da Nadia Trevisan (CEO di Nefertiti). Alessandro Preziosi ha consegnato a Giovanna Ralli il Premio “Gigi Proietti” alla Carriera, speciale riconoscimento intitolato ad uno dei maggiori interpreti del mondo dello spettacolo recentemente scomparso. - (PRIMAPRESS)