Teatro: “Volevo nascere scema” un successo il nuovo one woman show di Barbara Foria

(PRIMAPRESS) - ROMA - Barbara Foria nel suo nuovo one-woman-show mette in scena i dubbi esistenziali e i controsensi surreali che sorprendono una donna arrivata a quella che Dante chiamava “metà del cammino” e che le fanno desiderare di rinascere in una prossima vita con un atteggiamento più spensierato verso la realtà. Lo spettacolo, scritto da Barbara Foria, Fabrizio Testini, Alessandro Clemente e Stefano Vigilante, andrà in scena alla Sala Umberto di Roma fino al 29 maggio per la regia di Claudio Insegno. Il monologo comico di Barbara Foria è una commedia leggera, uno spaccato di vita quotidiana che coinvolge il pubblico in prima persona. La simpatia, e l’ironia della bravissima attrice napoletana non possono che conquistare gli spettatori, che divertiti si lasciano coinvolgere dalla Foria e dalle sue continue sollecitazioni, una divertentissima conversazione tra amici. “Il segreto della felicità è quello di rinascere scema? Se sì, avvisatemi che mi organizzo!” E chi almeno una volta nella vita non ha pensato che sarebbe stato molto più facile nascere scemi? Barbara Foria con le sue parole fa riflettere su tutte quelle piccole cose che suggeriscono che forse un po’ scemi lo siamo già tutti, e che al giorno d’oggi siamo quasi lobotomizzati, tutti che facciamo le stesse cose, che guardiamo le stesse serie tv, che usciamo con gli stessi tipi di uomini. Viviamo gli stessi schemi di vita, tanto simili da farci pensare di essere noi stessi protagonisti di una serie tv “The shit years, gli anni di merda”. E come suggerisce Barbara nel suo spettacolo: “fateci pure uno spoiler, non ci offendiamo”. Dalle stereotipate relazioni amorose, ai più grandi cliché dei film cult anni 90’, il monologo di Barbara Foria fa un excursus all’interno dei rapporti umani, una spassosa e ironica analisi sociologica del mondo visto dagli occhi di una donna. Il fascino e la spiccata ed irresistibile comicità partenopea di Barbara Foria riscaldano i cuori di chi la ascolta. Mi sento di consigliare a tutti coloro che in questi ultimi giorni di primavera litigano sul divano di casa in cerca di un film o una serie tv da poter vedere, o meglio, da poter usare come sonnifero prima di addormentarsi dopo i primi due minuti, di spegnere la tv, uscire di casa, e andarsi a fare due sane risate con la mitica Barbara Foria, perché come dice lei: “la risata ci salva!” - (PRIMAPRESS)