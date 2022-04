Teatro: gli eccidi di Višegrad (1992-1995) con i racconti di Bakira Hašečić, vanno in scena al Cometa Off di Roma

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il 12 aprile 2022 debutterà al teatro Cometa Off di Roma lo spettacolo "Perchè io ho vinto, un monologo tratto dal libro di Luca Leone: Višegrad "L'odio, la morte, l'oblio" pubblicato da Infinito Edizioni. Il libro raccoglie la testimonianza di Bakira Hašečić, la coraggiosa attivista della Bosnia Erzegovina, che denuncia le brutalità, gli stupri e gli eccidi perpetrati a Višegrad tra il 1992 e il 1995. L’attrice teatrale Nela Lucic, bosniaca naturalizzata italiana con la regia di Luca Gaeta mette in scena la vera storia di Bakira inoccasione dello spettacolo verrà presentata l’esposizione fotografica ‘I gigli della Bosnia’ della fotografa Tina Tripodo. Bakira ha trovato la forza e il coraggio per il proprio riscatto nella ricerca di verità e giustizia per i crimini di guerra e le violenze commesse sulle donne. La sua storia di fatto è anche la storia di 50.000 donne raccontate attraverso fotogrammi di denuncia che rivelano le ferite profonde del loro vissuto. - (PRIMAPRESS)