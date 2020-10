Roma: nasce "Sportello Cinema", la piattaforma digitale sperimentale per i ciak cinematografici nella Capitale

(PRIMAPRESS) - ROMA - Nasce lo Sportello digitale Cinema: una piattaforma telematica sperimentale per le autorizzazioni alle riprese da realizzare nel Municipio I, dove si concentrano il 40% delle richieste. Produzioni televisive e cinematografiche possono richiedere l'autorizzazione alle riprese e la concessione per l’occupazione di suolo pubblico per il set e per i mezzi tecnici di supporto e seguire l'istruttoria online.“Questa sera prende il via la Festa del Cinema di Roma, un appuntamento sempre più importante nel panorama internazionale. Ho scelto questa data per inviare un segnale forte di apertura a tutti coloro che a vario titolo lavorano nell’industria cinematografica: tempi più rapidi e procedure più snelle per le grandi produzioni a Roma. Nella nostra città migliaia di persone prestano la propria opera professionale in uno dei settori economici più impattanti nell’economia regionale. E migliaia sono anche i lavoratori impiegati nell’indotto generato dall’industria del cinema. Lo sportello telematico è solo un primo segnale di rilancio per tutto il settore produttivo al quale la città di Roma e l’Italia devono molte delle loro fortune”, dichiara la Sindaca di Roma Virginia Raggi. Luca Bergamo, Vicesindaco di Roma con delega alla Crescita culturale: "Ringrazio il Dipartimento Attività culturali e le altre strutture dell'Amministrazione capitolina che con il coordinamento delle attività culturali hanno reso possibile finalmente l'erogazione di questo importante servizio su piattaforma digitale. Già da qualche giorno la piattaforma è attiva: ci sarà adesso una fase di sperimentazione. E' un passo importante per rendere più trasparente e rapido il sistema che porta alla concessione delle autorizzazioni".Attraverso lo sportello online è possibile richiedere inoltre, esclusivamente per i mezzi tecnici o i veicoli di scena, il permesso di accesso nelle zone a traffico limitato di Roma Capitale, qualora ne ricorrano i presupposti. Possono accedere al servizio le Società iscritte a una Camera di Commercio italiana o loro intermediari, qualora delegati. - (PRIMAPRESS)