Picentia Short Film Festival, presentata la quinta edizione

(PRIMAPRESS) - SALERNO - Al via ufficialmente il conto alla rovescia per la quinta edizione del Picentia Short Film Festival. La presentazione dell’evento è avvenuta nel Salone di Rappresentanza “Bottiglieri” di Palazzo Sant’Agostino a Salerno. La kermesse si appresta quest’anno ad essere un vero e proprio successo, come solo il Picentia Short Film Festival sa essere. Al tavolo il direttore artistico Luca Capacchione, il sindaco di Battipaglia Cecilia Francese, l’assessore con delega agli eventi Pietro Cerullo, il deputato Gigi Casciello, il Presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese, il direttore artistico del Gruppo Editoriale Radio Musica Gaetano Risi, il responsabile cinema di Vitruvio Entertainment Luigi Di Domenico, modera Davide Bottiglieri.

Ad aprire la conferenza un saluto alla stampa dalle autorità presenti che si sono fortemente congratulate per la forza e la perseveranza impiegate nel lavoro svolto dall’organizzazione per il Picentia Short Film Festival.

Dopo il successo della quarta edizione, sono state presentate corpose novità per la quinta. Il festival quest’anno si muove, sin dal lancio delle iscrizioni, sul filone pop con lo sguardo volto al coinvolgimento totale del pubblico e di tutti i partecipanti, siano essi ospiti o semplici spettatori. Quest’anno, infatti, nascono al PSFF due nuove sale a disposizione di tutti: la “Sala Vitruvio”, dedicata ai workshop nel pomeriggio e al box radio serale; la “Sala Salvatore Cantalupo” dedicata all’attore napoletano scomparso nel 2018, alle proiezioni dei documentari e allo spazio relax. Confermati a pieno regime il Salotto Comunale (sala principale) e la Sala Conferenze “Domenico Vicinanza”, riservata alla stampa.

Le serate di proiezione si svolgeranno secondo il seguente programma: si inizia con la serata dedicata alle sezioni Horror&Thriller e Past&Future, il 10 settembre. Il giorno 11 settembre sarà dedicato al Drama&Social; il 12 ai generi Comedy&Comic, Green&Nature e Music Videos. Sempre il 12 sarà assegnato il Premio alla Carriera a Miranda Martino, classe ’33, volto storico del cinema, del teatro, della TV e soprattutto grande cantante internazionale.

Grande entusiasmo per i cortometraggi in gara, ventitré, annunciati nella seconda metà di agosto, selezionati tra i centosettantuno arrivati da ben sessantuno paesi: “La portata mondiale del PSFF ormai è sotto gli occhi di tutti. I dati parlano chiaro, nonostante ci sia stato il calo fisiologico dovuto alle poche produzioni riuscite a causa delle severe misure prese per il settore cinematografico per l’epidemia da Covid19. Ciononostante, sono estremamente soddisfatto per la qualità dei cortometraggi e per l’impronta generale che, come squadra, siamo stati bravi a conferire all’evento – ha dichiarato il direttore artistico Luca Capacchione – I contenuti, gli ospiti, le attività pomeridiane incluse quelle istituzionali rappresentano quanto al meglio si poteva fare, anche se i margini di miglioramento e di ampliamento non mancano mai”.

Il Festival sarà meta di autori provenienti da tutto il mondo. I corti sono stati selezionati da una giuria artistica, nominata all’interno dell’ACT Production, associazione di produzione cinematografica indipendente, organizzatrice dell’evento. I vincitori, invece, saranno decretati da una giuria di professionisti del settore, di artisti e tecnici del cinema. I giurati tecnici di quest’anno sono: Gaetano Stella, direttore artistico Accademia dello Spettacolo e del Musical di Baronissi (presidente di giuria); Annarita Cocca, direttore artistico Ariano International Film Festival; Fulvio Iannucci, docente ILAS Design School, sceneggiatore e regista; Giuseppe Colella, presidente Coordinamento Festival Cinema Campania; Umberto Rinaldi, regista e produttore della Hitch2 Produzioni e direttore artistico del Festival “Corto e a Capo” (AV); David Murolo, critico cinematografico e project manager della International Federation Film Societies. La giuria stampa sarà invece composta da: Francesco Russo direttore de “La Gazzetta dello Spettacolo” (presidente di giuria); Stefano Pignataro de “La Città di Salerno”; Viviana Cianciulli direttrice di “Informa Press”; Erminia Pellecchia de “Il Mattino”; Monica De Santis de “Le Cronache”; Francesco Della Calce de “Left”; Raffaele Agresti de “Contrasto TV”; Maria Rosaria Voccia de “Seven Salerno”.

La sezione WorkShop di quest’anno sarà gestita dalla Vitruvio Entertainment, technical partner dell’evento, e vedrà protagonisti venerdì 10 Paolo Lunghi, scrittore, artista e imprenditore del mondo dell’editoria e sabato 11 Pino Imperatore, scrittore umorista noto a livello nazionale.

Ospiti di punta della quinta edizione del PSFF sono gli internazionali Robert Picardo e Joe Pantoliano, l’attore Walter Lippa con Pamela Formisano, il giovane cantante Davide Shorty e il poliedrico Daniele Ciniglio – La Mia Routine. Durante le serate spazio anche alla musica con Mario Di Giovanni, IoSonoRama e PeppOh. Conducono Ivan Cozzolino, Michela Tammaro e Vincenza Granato.

“Ripartire. Rimettersi in moto. Riscoprire il senso del viaggio. Sono queste le prime parole che la Vitruvio Entertainment e la direzione del Picentia Short Film Festival hanno utilizzato per descrivere questa quinta edizione della kermesse – ha dichiarato Luigi Di Domenico, responsabile cinema di Vitruvio Entertainment - Quando il festival ci ha proposto di intraprendere questo "viaggio" insieme, come main partner, non ci abbiamo pensato due volte, soprattutto per il forte significato che questa edizione assume, visti due anni che stiamo vivendo. Siamo convinti che sia un ottimo punto di (ri)partenza e che evolverà nel tempo. Tanti ospiti e tanta qualità. E per una realtà indipendente non è scontato”.

Contestualmente al Festival, il Palazzo di Città di Battipaglia sarà luogo di PSFF Expo, una mostra di pitture, acquerelli, stampe e sculture curata dagli artisti proff. Carmine Paraggio e Alfredo Raiola, docenti emeriti di storia dell’arte presso diversi istituti della Campania e da Luigi Risi, direttore della fotografia, che porteranno quel pezzo culturale che l’arte, legata al cinema, sa dare nel pieno contesto del festival.

Fondamentali per l’evento anche le numerose partnership commerciali e media, annunciate al termine della conferenza. L’auto ufficiale del Festival sarà fornita da Casalcar S.r.l., storica azienda salernitana concessionaria ufficiale Kia Motors con sedi a Salerno e Sala Consilina; green partner dell’evento è Saie Srl, azienda di automazione e impianti industriali ecosostenibili e all’avanguardia. Food partner dell’evento è Mary Read Pub. Il Festival, inserito da Legambiente dal 2019 tra gli eventi ecosostenibili, si appresta ad essere un evento green, all’insegna della sostenibilità e dell’avanguardia nei consumi.

Main Media Partner dell’evento è Radio Musica Television – in onda sul canale 673 del digitale terrestre in Campania, Basilicata, Calabria, sul 608 in Lombardia e Piemonte, sul 656 in Emilia-Romagna e sul 698 nel Lazio – che racconterà in esclusiva tutti gli eventi della rassegna in diretta televisiva e streaming, incluse le serate di proiezione e di premiazione, in onda ogni sera dalle 20:40. Confermato l’appuntamento con il PSFF AfterShow, talk post serata, condotto da Gaetano Risi, per la regia di Edoardo Annunziata, con ospiti i principali protagonisti delle varie giornate di festival. Il palinsesto dell’emittente lombarda si amplia e si adatta proprio alle giornate di festival, dedicando oltre nove ore di diretta dai luoghi dell’evento. Novità di quest’anno è la crossmedialità e l’inclusività che il gruppo editoriale offrirà agli spettatori includendo, oltre a tutti gli eventi in programma in diretta, anche il box radio in diretta contemporanea con il Salotto Comunale per raccontare nell’etere e ai non udenti i contenuti e i retroscena della serata, per la conduzione di Luigi Crispino e la regia di Daniele D’Abrosca. Interprete per gli ospiti internazionali sarà Claudia Verace, la storyteller del gruppo Cecilia Borriello.

I Media Partner che accompagneranno la diffusione del prodotto radiofonico in FM e DAB+ sono Radio Musica Indie, Radio Stereo 5 Plus, Radio1One Calabria e la Graziano Tomarchio TV production, realtà storiche nell’ambito radiofonico, che racconteranno ai radioascoltatori campani e calabri nel dettaglio le attività di tutto l’evento. - (PRIMAPRESS)