Peppe Iodice con Peppy Night Summer domani sera all'Ex Nato di Bagnoli

Peppe Iodice

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Prosegue con successo all'ex Base Nato di Bagnoli “Teatrando Sotto le stelle”. In scena domani sera 22 luglio alle 21.30 per la rassegna voluta da Pino Oliva con il Teatro Troisi e Rino Manna con il Teatro Palapartenope, l'applaudito spettacolo con Peppe Iodice e la sua allegra brigata “Peppy Night Summer”. Un lavoro dalla grande comicità che nel riprendere la data originaria annullata per il cattivo tempo, vede anche la partecipazione di Francesco Mastandrea, Francesco Procopio, Daniel Decibel Bellini e tanti popolari ospiti a sorpresa. Uno spettacolo perfetto per ritornare alle esibizioni dal vivo e divertirsi tutti insieme. “Teatrando sotto sotto le stelle” continuerà il 24 luglio con Maurizio Casagrande e il suo spettacolo, “...e la musica mi gira intorno” e poi ancora con personaggi amati dal pubblico come Simone Schettino, “I ditelo Voi”, Rosario Miraggio, Tony Tammaro, Franco Ricciardi, Peppino di Capri e Sal Da Vinci.

