Palma d’Oro di Cannes a “Triangle of sadness” di Rubén Ostlund. Il premio della giuria a “Otto montagne”

(PRIMAPRESS) - CANNES - "La Palma d'oro del 75º festival di Cannes è stata vinta da "Triangle of sadness" di Ruben Ostlund. Il film 'Le Otto montagne' di Charlotte Vandermeersch e Felix an Groeningen, con Luca Marinelli e Alessandro Borghi nel cast e tratto dal romanzo di Paolo Cognetti, ha vinto il premio della giuria ex aequo con 'Eo' di Jerzy Skolimowski. Premio per il migliore attore a Song Kang-Ho e quello per migliore attrice all'iraniana Zar Amir Ebrahimi. - (PRIMAPRESS)