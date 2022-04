Oscar, Will Smith conserva la statuetta conquistata ma per 10 anni è fuori dalle nominations dell’Academy

(PRIMAPRESS) - LOS ANGELES - L'Academy Award ha messo al bando Will Smith dalla partecipazione agli Oscar per i prossimi 10 anni a causa dello schiaffo da lui dato a Chris Rock durante la cerimonia del 27 marzo. L'Academy,che ha escluso Smith da tutti gli eventi,ha deciso tuttavia di non revocare l'Oscar come "migliore attore 2022", vinto neanche un'ora prima dello schiaffo. "Accetto e rispetto la decisione dell'Academy", ha dichiarato Will Smith subito dopo avere appresso la notizia del bando nei suoi confronti. Ma è certo che l'Academy dovrà rivedere qualcosa nella sua organizzazione perchè di fatto in quella circostanza è stata violata la privacy della moglie di Smith e la sua reazione va condannata per l'eccesso di violenza ma non certo per il legittimo risentimento. La conduzione della serata deve tenere conto che la comicità non può prescindere il rispetto. A Will Smith va la nostra solidarietà. - (PRIMAPRESS)