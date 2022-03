Oscar attore protagonista a Will Smith per "Una famiglia vincente". L'alterco con Rock

(PRIMAPRESS) - LOS ANGELES - Con "Una Famiglia Vincente", il film diretto da Reinaldo Marcus Green,Will Smith vince l'Oscar come attore protagonista. Il film racconta la storia delle due superstar del tennis, Venus e Serena Williams, tramite la figura del padre, Richard Williams, che sin dall'infanzia è stato il loro allenatore. La famiglia Williams viveva a Compton, malfamato quartiere di Los Angeles ad alto tasso di criminalità.

Sin da quando erano bambine, Richard ha deciso che le figlie avrebbero auto un futuro da tenniste e, nonostante non avessero preparazione alcuna, ha iniziato ad allenarle. Con nessuna conoscenza dello sport, l'uomo si è impegnato a formarle, convinto che un giorno le sue bambine sarebbero potute diventare due delle tenniste migliori della storia.

Il primo Oscar dell'attore è arrivato anche con un alterco tra Smith ed il comico Chris Rock. Mentre Rock presentava il premio per i documentari, infatti, ha fatto una battuta piuttosto infelice sul taglio di capelli di Jada Pinkett Smith, la moglie di Will Smith affetta da alopecia. L'attore non ha gradito e si è alzato per dargli un pugno. Poi è tornato al suo posto invitando a gran voce Rock a non nominare più la moglie. L'episodio ha creato grave imbarazzo nella sala ed l'hashtag con il nome Will Smith è immediatamente diventato un trend topic sui social. Will Smith si è scusato con l'Academy per il pugno sferrato a Chris Rock. Durante il suo discorso dopo avere ricevuto l'Oscar come miglior attore per 'King Richard - Una famiglia vincente', Smith in lacrime si è scusato per l'episodio dicendo che "l'amore fa fare follie". Ma per Rock anche una lezione: che per far ridere bisogna studiare ciò che ci circonda. - (PRIMAPRESS)