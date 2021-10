Oscar del cinema: il film di Sorrentino “È stata la mano di Dio” vola a Los Angeles per l’Italia

(PRIMAPRESS) - ROMA - "È stata la mano di Dio", il film di Paolo Sorrentino, che rappresenterà l'Italia nella selezione per il miglior film internazionale agli Oscar di Los Angeles. Lo ha deciso la commissione di selezione, istituita presso l'Anica su richiesta dell'Academy, che si è riunita oggi 26 ottobre. La pellicola è stata scelta tra le 18 di cui era stata proposta candidatura tra film distribuiti in Italia o in previsione di essere distribuiti tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021. L'annuncio ufficiale di tutte le nomination sarà l'8 febbraio 2022 e la cerimonia di consegna degli Oscar si terrà a Los Angeles il 27 marzo. Nel cast del film autobiografico di Sorrentino, ci sono Servillo, Ranieri, Decaro e Gallo. - (PRIMAPRESS)