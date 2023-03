Oscar 2023: Pinocchio di Guillermo del Toro vince come miglior film d’animazione nella notte di Los Angeles

(PRIMAPRESS) - LOS ANGELES - È Pinocchio del regista Guillermo del Toro a vincere l'Academy Awards per il miglior film d'animazione agli Oscar 2023 nella notte di Los Angeles.

Le altre candidature erano Marcel the Shell, Il Gatto con gli stivali, il Mostro dei Mari e Red. Tre dei film non sono passati dalle sale ma direttamente sulle piattaforme come per Pinocchio che ha ricevuto il finanziamento dì Netflix. - (PRIMAPRESS)