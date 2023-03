Oscar 2023: Navalny di Daniel Roher vince nella categoria ‘Documentario’. Sul palco anche Julia

(PRIMAPRESS) - LOS ANGELES - L’Oscar 2023 per il miglio documentario è andato al documento-film Alexei Navalny per la regia di Daniel Roher e ripercorre la storia dell’oppositore del regime di Putin partendo dalla storia del suo avvelenamento in Russia fino alla sua detenzione. Il film ha vinto un premio ai BAFTA, ed è stato premiato a Sundance, 1 candidatura a Directors Guild, ha vinto un premio ai Producers Guild, In Italia al Box Office Navalny ha incassato 6,1 mila euro. Alla serata degli Oscar ha partecipato anche la moglie di Navalny, Julia. - (PRIMAPRESS)