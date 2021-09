Mostra di Venezia: 9 minuti di applausi per il film biografico di Paolo Sorrentino: “È stata la mano di Dio”

(PRIMAPRESS) - VENEZIA - A giudicare il film di Paolo Sorrentino presentato questa sera al Festival del Cinema di Venezia sarà il botteghino nei prossimi mesi ma il regista napoletano ha già incassato il lungo applauso della platea della sofisticata mostra cinematografica. Il suo ‘E’ stato la mano di Dio’, il film sulla sua adolescenza ferita dalla morte improvvisa dei genitori e sulla potenza salvifica del cinema e del calcio, in concorso alla mostra ha ricevuto 9 minuti di applausi. “A un certo punto della vita si fanno i bilanci e adesso, a 50 anni ho l’età giusta per farlo – aveva spiegato nel pomeriggio nella conferenza stampa che ha preceduto la proiezione per il pubblico - Mi sono reso conto che c’era una stata una grande dose di amore nella mia vita da ragazzo insieme a una parte dolorosa e che si potevano declinare in un racconto cinematografico”. - (PRIMAPRESS)