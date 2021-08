La doppia apertura del Festival del Cinema di Venezia inclusivo e nazionalista con la madrina Serena Rossi

Manifesti disegnato da Lorenzo Mattotti

(PRIMAPRESS) - VENEZIA - Questa edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, che si apre oggi martedì 31 agosto alla Sala Darsena del Palazzo del Cinema (Lido di Venezia) prevede un doppio programma della Pre-apertura, con una formula più inclusiva. L'inizio con due proiezioni alle ore 18. 30 e alle ore 21.00, ha previsto il pubblico di Venezia attraverso la collaborazione con i quotidiani Il Gazzettino, La Nuova di Venezia e Mestre e il Corriere del Veneto. Alle ore 18.30 sarà presentato La Biennale di Venezia: il cinema al tempo del Covid, un diario filmato da Andrea Segre, prodotto dalla Biennale di Venezia con Rai Cinema e Istituto Luce Cinecittà, sul “dietro le quinte” dell’edizione 2020 della Mostra del Cinema, svoltasi con le limitazioni imposte dai protocolli di sicurezza dovuti alla pandemia. Alle ore 21.00 sarà presentato Per grazia ricevuta (1971), scritto, diretto e interpretato da Nino Manfredi, omaggio all’attore e regista per i 100 anni dalla nascita. Il film, presentato in una nuova copia restaurata, è il lungometraggio d’esordio nella regia di Manfredi. Il restauro è stato realizzato nel 2021 dal Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale e da Istituto Luce – Cinecittà a partire dal negativo scena originale 35mm messo a disposizione da RTI – Mediaset in collaborazione con Infinity+. Per la colonna sonora è stato utilizzato un positivo ottico della Cineteca Nazionale. Laboratorio: Istituto Luce-Cinecittà. La proiezione avrà luogo alla presenza di Giovanna e Luca Manfredi, figli di Nino, e delle sue nipoti Margherita e Matilde (figlie di Luca), interpreti della serie Rai Fiction Che Dio ci aiuti. Poi la 78a edizione si tuffa nel vivo del programma con la madrina Serena Rossi a scandire gli eventi dal Premio Bookciak.azione! al pLeone alla carriera assegnato all'attore-regista Jamie Lee Curtis e a Roberto Benigni. Appuntamento da taccuino per la proiezione del flm di Pedro Almodovar "Madres paralelas" con il red carpet di Penelope Cruz, Milena Smet e Rossy De Palma. Sabato 4 settembre all'iconica Campari Lounge, alla Terrazza della Biennale, Marco Giallini incontra i giovani attori italiani del futuro. Sempre sabato è prevista l'anteprima mondiale di "I and the Stupid Boy", il corto di Kaouther Ben Hania. - (PRIMAPRESS)