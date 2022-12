La Casa del Cinema passa sotto la direzione della Fondazione Cinema per Roma. Il saluto di Giorgio Gosetti

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Casa del Cinema di Roma di Villa Borgese passerà alla cura della Fondazione Cinema per Roma. "Un passaggio importante per la città di Roma e per l'azienda strumentale capitolina - scrive in un comunicato Zétema Progetto Cultura - che, dal lontano 2011, ne ha coordinato i servizi per conto di Roma Capitale, garantendo - grazie all’importante contributo dei lavoratori e lavoratrici della società e al prezioso contributo del direttore Giorgio Gosetti - un supporto fondamentale allo sviluppo e alla crescita dell’istituzione di Villa Borghese".

Nel 2022 alla Casa del Cinema sono state realizzate ben 11 mostre, 24 rassegne cinematografiche, 28 festival internazionali, 19 tra celebrazioni e omaggi speciali, 28 eventi e 34 presentazioni editoriali.con appuntamenti ad accesso gratuito per la promozione e la divulgazione della settima arte. Parole di elogio all'attività svolta da Grosseti sono arrivate anche dall'assessore alla Cultura di Roma, Miguel Gotor: "Giorgio Gosetti ha svolto in questi anni alla guida della Casa del Cinema un importante e prezioso lavoro, grazie a una professionalità e a una competenza non comuni. Un’azione, la sua, che ha consentito all’ente che ha diretto di crescere e di offrire ai cittadini romani una programmazione di alto livello culturale e di grande spessore”, ha dichiarato l’assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor. “Ora che l’attività della Casa del Cinema si prepara a prendere una direzione nuova in stretto collegamento con la Fondazione Cinema per Roma, desidero ringraziarlo, a nome dell’amministrazione di Roma Capitale, per tutto quanto ha fatto e formulargli i miei migliori auguri per le nuove sfide che lo attendono”, ha concluso. - (PRIMAPRESS)