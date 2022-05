L’universo di Batman tutto da sentire

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il nuovo podcast firmato Dc Comics e Warner Bros porta per la prima volta l’iconico universo di Batman nel mondo dell’audio. Una experience a 360° che ti riesce a trasportare nella vita di Bruce Wayne e accompagnarlo in questo viaggio ricco di colpi di scena, nel quale dovrà affrontare i propri demoni, oltre che alcuni dei suoi antagonisti più iconici. Nel cast dell’adattamento italiano alla voce dell’uomo pipistrello l’unico e inimitabile Claudio Santamaria che torna nel costume di Batman dopo tanti anni. Tra i nomi del cast anche Michele Bravi nei panni dell’Enigmista, Dario Bressanini (Alfred), Maria Grazia Cucinotta e Michele La Ginestra (Martha e Thomas Wayne), Beatrice Bruschi (Kell), Edoardo Ferrario (Arnold Flass), Michela Giraud (Vicki Vale), Alice Mangione (Barbara Gordon), Fiore Manni (Renee Montoya), Nicola Pistoia (Dr Hunter), e Saverio Raimondo (Il Mietitore). Le prime due puntate disponibili sulla piattaforma digitale di Spotify dallo scorso 3 maggio sono una buona premessa di un prodotto curato nei minimi dettagli. L’immersione nel mondo fumettistico dell’uomo pipistrello è totale; a tratti crudo e vagamente lugubre, non è un podcast per i deboli di stomaco. È un thriller psicologico che si addentra nella psiche di Bruce Wayne, in una veste decisamente insolita, è infatti un medico forense. Ogni martedì uscirà un nuovo episodio sulla piattaforma. Questa nuova produzione Dc segna sicuramente l’inizio e l’evoluzione di un nuovo step nel panorama delle serie audio: “Siamo orgogliosi di presentare la prima audio serie originale Spotify, uno show globale che, grazie alla partnership con DC Comics e Warner Bros, porta l'iconico universo di Batman nel mondo dell'audio" commenta Eduardo Alonso, Head of Studios for Southern & Eastern Europe di Spotify. Le prime due puntate sono una buona premessa per un prodotto che potrebbe essere l’inizio di qualcosa rivoluzionario. Nella speranza che non lasci in sospeso questa promessa ambiziosa, così come hanno lasciato me le due puntate dopo averle finite in poco più di un’ora, attendo con impazienza di vedere (anzi sentire) cos’altro ha in serbo questo podcast. - (PRIMAPRESS)