L’Oscar 2023 assegnato a Everything Everywhere All at Once per miglior film e migliore attrice con Michelle Yeoh

(PRIMAPRESS) - LOS ANGELES - È il film Everything Everywhere All at Once il grande dominatore degli Oscar 2023. La pellicola firmata dai “Daniels”, Daniel Kwan e Daniel Scheinert, si è aggiudicata 7 statuette su 11 candidature, inclusa quella per il miglior film è migliore attrice con Michelle Yeoh. Nessun premio per l’Italia.

Evelyn Wang, un'immigrata cinese sulla cinquantina, attualmente impegnata in una lezione noiosa e condiscendente, si ritrova in un ripostiglio delle scope con una versione di suo marito proveniente da un universo alternativo. - (PRIMAPRESS)