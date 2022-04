Inganno o verità? La dicotomia di un classico che non invecchia mai in "Tromperie-Inganno" di Arnaud Desplechin

(PRIMAPRESS) - ROMA - Inganno, il nuovo film del cineasta francese Arnaud Desplechin si presenta, per intenti e dichiarate citazioni, come una dedica alla storia del cinema francese, l’incontro tra uno stile estetico più asciutto e una sovrabbondanza della parola, con discorsi dilatati quasi al limite dell’umanamente concepibile, che verosimilmente ricordano quelli di Michelle e Patricia in À bout de souffle di Godard, riprendendo anche la tradizione di natura dialogica tramandata da Rohmer. Se certe volte il titolo di un film può risultare fuorviante, Trompiere, racchiude perfettamente l’essenza e il cuore di questo film. Un viaggio tra realtà e finzione, verità e bugie, divisioni e unioni, dicotomie che riescono a rendere questo film una storia che vive di una doppia anima: una storia di amore, una storia di verità. La trama per quanto rimanga semplice e lineare si sviluppa su piani d’azione e livelli audiovisivi ben più complessi, ma soprattutto riesce a giocare su un continuo altalenarsi di stati emozionali opposti e contrari, passando dalla gioia al dolore, dall’eccitazione alla noia, dalla passione alla monotonia, a distanza di pochi secondi. Una rappresentazione della vita nelle sue più disparate contraddizioni.

Philip è uno scrittore americano sulla cinquantina che vive “esiliato” con la moglie nella Londra del 1987; vive una storia d’amore extraconiugale con una donna inglese, che proprio come nell’omonimo romanzo da cui il film è tratto (Inganno di Philip Roth), non ha un nome. Undici capitoli che vedono Philip destreggiarsi tra le donne della sua vita, che ricoprono nel film il centro emozionale. L’uomo è secondario, di contorno, almeno per rappresentazione.

“Sono un ascoltatore, sono un audiofilo, sono un feticista della parola” ed è proprio il potere della parola a diventare padrone nelle scene dialogate tra i due amanti, il cui verbo si veste di seduzione, le cui menti danzano, sfiorandosi e facendo l’amore molto prima che la passione fisica scatti realmente tra i corpi dei protagonisti.

Lo studio di Philip, diviene molto più di un semplice spazio fisico, diviene rifugio e nascondiglio, da un mondo troppo crudo, un mondo ostico e monocolore. Lo studio di Philip solo un paio di volte viene visto sullo schermo per quello che davvero è, una tana, incastonata nella roccia, pittoricamente raffigurata come un ritorno primordiale alle origini. L’amore, la letteratura, l’antisemitismo, la fedeltà e l’infedeltà, il narrare e narrarsi per creare e crearsi, questi i temi drammatici di un film che destruttura la realtà rendendola quasi “leggibile”, uno dei pochi adattamenti cinematografici capace di rendere onore al romanzo da cui prende ispirazione.

L'identificazione silenziosa dello spettatore con i protagonisti è sottile, bisogna scavare in profondità per riuscire a provare una forma di empatia con i soggetti del film. Non è un film per pigri, ti costringe a tempi di pensiero estremamente veloci, è istantaneo, e allo stesso tempo logorroico, una sorta di seduta psicanalitica, dentro e fuori lo schermo. Il surreale di Desplechin s'intreccia in un iperrealismo che rende l'opera un manifesto teorico sul modo di rappresentazione e sulla vita: Trompiere mantiene quello che indirettamente dalla prima sequenza promette, un sentire che vada oltre il visibile, ed anche io, adesso ad occhi chiusi, come Lèa Seydoux riesco a vedere perfino i dettagli.