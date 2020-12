Il TeatroTotò in collaborazione con Canale 21 regala ai suoi amici due commedie in TV

Francesca Marini

NAPOLI - Per le festività natalizie il "Teatro Totò", con il suo direttore artistico Gaetano Liguori, in collaborazione con la storica emittente Canale 21, ha pensato di regalare ai suoi amici due straordinari spettacoli da godersi in TV. Un modo per dire sentitamente "grazie" a tutti coloro che hanno sempre sostenuto lo spazio di via Frediano Cavara a Foria, con la certezza di potersi nuovamente riabbracciare nel segno di un tempo fatto ancora di tanti spettacoli, teatro, musica e comicità. Ed è con questo intento che su Canale 21, giovedì 31 dicembre alle ore 20,30 andrà in onda "Francesca Marini Live", il concerto dell'apprezzata cantante e attrice napoletana. Domenica 3 gennaio alle ore 12,15 la compagnia stabile del "Teatro Totò" presenterà lo spettacolo "Hai un amico all'INPS?" che vedrà all'opera, tra i protagonisti, Davide Ferri, Rosario Verde e Annamaria Ackermann, per la regia di Gaetano Liguori.