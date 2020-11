Il Festival del Cinema Latino-Americano di Trieste online dal 7 novembre con le anteprime mondiali

(PRIMAPRESS) - TRIESTE - Edizione esclusivamente online per il Festival del Cinema Latino Americano di Trieste a causa delle restrizioni imposte dal contenimento del Covid-19. Dal 7 al 15 novembre prossimo saranno circa un centinaio di film, tra opere prime ed anteprime mondiali ed europee, ad essere ospitati sulla piattaforma mowies.com. I film, in lingua originale e sottotitolati in italiano e in inglese, potranno essere visti in Italia, nei Paesi dell'UE e dell'intero continente americano. Una platea vastissima, a cui per la prima volta arriveranno i film latinoamericani presentati dal Festival e che faranno conoscere il nome di Trieste come città ponte di culture, che non si fa fermare nella sua ricerca di dialogo e conoscenza. La programmazione verrà pubblicata sul sito cinelatinotrieste.org. Il festival si tiene con il patrocinio dell'IILA e delle Ambasciate di: Argentina, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Messico, Uruguay, Repubblica Bolivariana del Venezuela. - (PRIMAPRESS)