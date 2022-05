Il Faraone approda al cinema

(PRIMAPRESS) - ROMA - Incontrare il Faraone rivivendolo sul grande schermo? Adesso si potrà. Per la prima volta in sala la più grande mostra internazionale mai dedicata al Golden Boy. Un viaggio tra il tesoro di Tutankhamon, l’ultima mostra in assoluto dedicata al grande faraone. A guidare lo spettatore attraverso la scoperta, la voce di Manuel Agnelli, che si racconta da sempre appassionato alla cultura dell’antico Egitto, rimasto folgorato dalla visita della tomba di Tutankhamon nel 1996. Il film documentario sarà in sala solo dal nove all’11 maggio, un’occasione imperdibile che permetterà un accesso esclusivo ad alcuni dei luoghi che ancora oggi rappresentano il cuore pulsante e la leggenda di Tutankhamon, proprio dei primi istanti che segnarono la scoperta della celebre tomba. In un film evento unico il Re risorgerà con il suo tesoro, per documentarne la grandezza. Grazie a uno dei più ricchi archivi fotografici privati del mondo dedicati al tesoro e grazie a materiali fotografici e cinematografici originali raccolti tra il Metropolitan Museum di New York Griffith Institute di Oxford, ci si potrà immergere nei frammenti della storia del giovane faraone: dall’eco della celebre maledizione di Tutankhamon ai momenti più emozionanti della scoperta di Carter. A fare da sfondo a questo viaggio saranno le fotografie ad altissima rivoluzione del fotografo di fama mondiale Sandro Vannini, uno tra i più prolifici del Tesoro di Tutankhamon e l’unico ad avere avuto accesso al tesoro liberato dalle sue vetrine. Il lavoro di Vannini è basato principalmente su tecnologie digitali sofisticati da Vanguardia che, applicate la ricostruzione virtuale, alla fotografia e le riprese video, rappresentano la nuova frontiera della narrazione e della descrizione dei patrimoni artistici e culturali. La colonna sonora del film è firmata da Marco Mirk. - (PRIMAPRESS)