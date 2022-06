Il Coffi Festival sbarca in Asia

Adrea Recussi all'Università di Chiang Mai , in Thailandia del Nord

(PRIMAPRESS) - Il Coffi Festival riparte dall’Asia. Giovedì 2 e venerdì 3 giugno, la rassegna cinematografica di Angri è stata protagonista nelle aule dell’Università di Chiang Mai (Thailandia del Nord), all’interno del progetto “Up Skills Filmmaker Workshop” organizzato dalla Facoltà di Comunicazione di Massa / Dipartimento cinema. A fare da docente ai giovani studenti del corso è stato il fondatore e direttore artistico del COFFI, Andrea Recussi. L’Università di Chiang Mai – l’ateneo più longevo nel nord della Thailandia, con i suoi oltre 40mila studenti – ha invitato Recussi a parlare di distribuzione dei cortometraggi e organizzazione di festival del cinema indipendente. Durante il workshop, durato 6 settimane, gli studenti hanno imparato a filmare e a recitare, apprendendo il lavoro di post-produzione e presentando 5 cortometraggi alla fine dell’esperienza. «Un onore essere invitato per parlare a tanti giovani filmaker asiatici» – racconta il fondatore del Coffi Festival, Andrea Recussi – «L’Asia è la nuova frontiera del cinema mondiale, basti pensare agli Oscar vinti negli ultimi anni. Noi del COFFI - Festival siamo una realtà indipendente nata ad Angri nel 2004, nella piccola provincia del Sud Italia. Fortunatamente negli anni siamo cresciuti tantissimo proprio perché abbiamo sempre creduto in una grande diffusione del linguaggio cinematografico, cercando di ampliare sempre di più gli orizzonti a livello internazionale. Non è un caso se 10 anni fa iniziammo a lavorare anche su Berlino. E’ attraverso la creazione di nuove connessioni che danno maggiore visibilità ai nostri giovani talenti che creiamo nuove opportunità per loro». - (PRIMAPRESS)