Golden Globes: vincono ‘Spiriti dell’Isola’ e ‘Fabelmans’. Ad Eddy Murphy premio alla carriera

USA - Globes a Spiriti dell'Isola e Fabelmans "Gli Spiriti dell'Isola" e "The Fabelmans" sono i miglior film del 2022, rispettivamente nella categoria commedia e film drammatico. E' questo il verdetto dei Golden Globes annunciato oggi sulla Nbc.Migliori serie tv per "Abbott Elementary" e "House of the Dragons". Steven Spielberg si è aggiudicato il suo terzo Golden Globe come miglior re- gista per "The Fabelmans", il suo film più autobiografico. E' la ventesima candidatura del regista ai Golden Globes. Premio alla carriera per l'attore comico Eddy Murphy.