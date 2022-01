Golden Globe 2022, miglior film straniero vince un racconto del giapponese Haruki Murakami

(PRIMAPRESS) - USA - Il Golden Globe 2022 al Beverly Hilton Hotel, lascia con l'amaro in bocca Il film del regista, Paolo Sorrentino che era candidato nella cinquina con il suo "E' sta la mano di Dio". Il riconoscimento è andato al giapponese Ryusuke Hamaguchi con "Drive my car", tratto da un racconto di Haruki Murakami,che ha vinto il Golden Globe per il miglior film straniero. Ai premi della Hollywood Foreign Press era in corsa anche "Luca", il film di animazione prodotto da Disney Pixar e firmato dall'italiano Enrico Casarosa. I giurati hanno preferito "Encanto",una produzione Disney con canzoni originali di Lin-Manuel Miranda. - (PRIMAPRESS)