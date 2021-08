Giornata del Cinema Messicano: la storia di Eufrosina Cruz Mendoza nel film di Luciana Kaplan

(PRIMAPRESS) - ROMA - L’Ambasciata del Messico in Italia celebra la Giornata nazionale del Cinema Messicano del prossimo 12 agosto 2021 (ore 18) con la proiezione del film “La Revoluciòn de los Alcatraces”, il film della regista Luciana Kaplan. Eufrosina Cruz Mendoza è nata in una piccola comunità indigena nello stato di Oaxaca, in Messico. Nel 2008 partecipa alla corsa per la carica di sindaco della sua città, ma la vittoria le è preclusa in quanto donna. Inizia così la sua personale battaglia per la parità di genere nelle comunità indigene di Oaxaca. Questo film dipinge il percorso personale e politico di Eufrosina, e il risveglio della sua coscienza sociale, che cambia drammaticamente non appena la donna accetta un incarico presso la Camera dei Deputati di Oaxaca. - (PRIMAPRESS)