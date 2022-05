Forlì: il Meet The Docs! Film Fest documentari tra ambientalismo e scene dall’Ucraina

(PRIMAPRESS) - FORLÌ - All’EXATR di Forlì prosegue fino al 22 maggio il Meet the Docs! Film Fest, la rassegna dedicata al cinema documentario tra proiezioni, masterclass esclusive, panel tematicidi approfondimento, matinée dedicate alle scuole del territorio, workshop e musica live.

La rassegna è organizzata da Sunset in collaborazione con Città di Ebla e Tiresia, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Forlì e con il supporto di BCC ravennate, forlivese e imolese.

A chiudere la sesta edizione di Meet The Docs! Film Fest sarà "The earth is blue as an orange" di Iryna Tsilyk, un documentario che racconta il conflitto in Ucraina nella zona del Donbas attraverso lo sguardo di Anna e i suoi figli, i quali realizzano insieme un film sulla loro vita in un contesto surreale. Di questa situazione di attualità parlerà Maria Chiara Franceschelli (Dottoranda in Scienza politica e sociologia alla Scuola Normale Superiore di Pisa).