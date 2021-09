Festival Film Villa Medici: la sede dell'Accademia di Francia a Roma si prepara ad ospitare la "nouvelle vague"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Conto alla rovescia per i riflettori della prima edizione del Festival di Film di Villa Medici (15-19 Settembre). Cinque giorni di programmazione nella villa tricentenaria dell'Accademia di Francia a Roma, con voci plurali della cinematografia contemporanea.

Un festival che secondo gli organizzatori, vuole essere un incoraggiamento ad autori che esplorano le relazioni tra cinema e arte contemporanea in un approccio impegnato, audace e poetico. Quella anche di essere un luogo di ospitalità per le forme nuove, i racconti alternativi e le riflessioni sugli attuali modi di produzione, in continua evoluzione.

Il Festival si articolerà in tre sezioni: la competizione internazionale con quattordici film – realizzati tra il 2020 ed il 2021 e provenienti dai cinque continenti – riuniti da un comitato di selezione e posti sotto l’attenzione benevola dei tre membri della giuria: Teresa Castro, Mati Diop e Béla Tarr; la programmazione Focus con momenti clou performativi, masterclass e proiezioni di film d’artista fuori concorso; ed infine, i grandi appuntamenti del Piazzale che riuniscono, ogni sera, il pubblico intorno a proiezioni sotto le stelle. Al termine di questa settimana cinefila e festiva, la giuria conferirà due riconoscimenti: il Premio Villa Medici del migliore film e il Premio della Giuria per un film particolare che avrà richiamato l’attenzione dei giurati.



- (PRIMAPRESS)