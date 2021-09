Festival di Venezia: il film francese l’Evenement di Diwan vince il Leone d’Oro. A Sorrentino il Gran Premio della Giuria

(PRIMAPRESS) - VENEZIA - Il Leone d’oro delFestival di Venezia 2021 va aL’Evenement,il film francese diretto da Audrey Diwan con l’attrice Anamaria Vartolomei.È tratto da un romanzo autobiografico Anne Ernaux, L’événement è un’immersione totale, fisico corporea nella quotidianità concitata e disperata di Anne durante le settimane che avanzano e che la spingono a compiere una scelta radicale in cui rischia essa stessa la vita. La veterana Jane Campion vince a sorpresa il cosiddetto terzo premio – miglior regia – in maniera piuttosto inattesa (il suo film e la sua regia non ci hanno per nulla convinto) con The Power of the dog,un anti western di inizio novecento che inizia con i soliti mandriani arricchiti e finisce come un thriller psicologico. Un mezzo miracolo anche l’Osella alla miglior sceneggiatura per Maggie Gyllenhaal, regista di The lost daughter tratto da un bel romanzo Elena Ferrante, ma trasformato in una tragica vacanza in Grecia piena di cliché su come gli americani guardano alle popolazioni europee del Mediterraneo. A Paolo Sorrentino con È stata la mano di Dio, il Gran Premio della Giuria. Acclamato dal pubblico in sala durante la premiazione e introdotto da un personalissimo “congratulazioni” in italiano di Bong ad annunciarlo,Sorrentino si è commosso nel ricordare i suoi compagni di viaggio e in particolar modo il suo produttore e amico Nicola Giuliano.”Ho dedicato questo film ai miei genitori”. A Penélope Cruz per il film MADRES PARALELAS di Pedro Almodvar (Spagna) va la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile a Venezia 78. - (PRIMAPRESS)