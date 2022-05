Festival di Cannes verso il finale per la Palma d'Oro con Broker e Close in concorso

(PRIMAPRESS) - CANNES - L'appuntamento per la Palma d'Oro del Festival del Cinema di Canness è per Sabato 28. La giuria presieduta da Vincent Lindon, dove siede anche Jasmine Trinca rivelerà il Palmares, ultimi titoli in concorso tra oggi e domani. In programma per questa giornata ci sono tre titoli: Broker del regista giapponese Kore-eda Hirokazu, Close di Lukas Dhont e Bora Bora del regista spagnolo Albert Serra.

Nel 2018 il regista belga Lukas Dhont aveva portato al Certain Regard la storia della quindicenne Lara che sogna un futuro da ballerina classica ma al momento deve lottare con il corpo di un ragazzo, Girl. Quest'anno racconta l'amicizia tra due tredicenni, Léo e Rémi. La loro amicizia eterna deve affrontare un evento impensabile che li separa. Léo si avvicina quindi a Sophie, la madre di Rémi, per cercare di capire.

Il regista giapponese Kore-eda Hirokazu torna in concorso a Cannes quattro anni dopo la Palma d'oro per Un affare di famiglia (Shoplifters). Nel nuovo film racconta la pratica per cui delle scatole sono messe a disposizione dei genitori che desiderano abbandonare con discrezione i loro bambini. Nel cast Kang-ho Song, straordinario interprete del film premio Oscar coreanoParasite, era il padre "povero".Il regista spagnolo Albert Serra firma Bora Bora. Nell'isola di Tahiti, nella Polinesia francese, l'Alto commissario della Repubblica De Roller, rappresentante dello Stato francese, è un uomo di calcolo dalle maniere perfette. Prende costantemente il polso di una popolazione locale da cui può emergere rabbia in qualsiasi momento. Con una voce insistente: abbiamo visto un sottomarino la cui presenza spettrale annuncerebbe una ripresa dei test nucleari francesi. Nel cast ci sono Benoît Magimel, Pahoa Mahagafanau, Matahi Pambrun. Oggi sul tappeto rosso di Cannes arriva l'attore danese Mads Mikkelsen.