Festival del Cinema Roma: "Sanctuary", un thriller sui generis

(PRIMAPRESS) - ROMA - Un uomo nella suite di un hotel di lusso. Bussa alla porta una ragazza, bionda, bella, in tailleur professionale, che lo sottopone a un’intervista formale. Via via che le domande si fanno più personali, il gioco si chiarisce: Rebecca è una escort dominatrix, Hal il suo ricco cliente, pronto a tutto, anche a pulire ogni centimetro del bagno in mutande. Ma questo è solo l’inizio del nuovo romantic thriller di Zachary Wigon, che ha già lavorato sugli inganni, i trucchi, i buchi neri dei rapporti uomo-donna in The Heart Machine. Chiusi in una stanza, Margaret Qualley (figlia di Andie MacDowell e autostoppista hippie in C’era una volta a Hollywood) e Christopher Abbott (Piercing, la serie Girls) rimbalzano tra giochi erotici, rimbrotti, minacce, ricatti, svelano lati oscuri, ansie e fragilità, mentre macchina da presa e dialogo virano dall’erotico al noir. Ma tutto, compreso il finale, è imprevedibile. Non sono una fan dei film ambientati in un unico ambiente, forse perché troppo spesso ricadono in una staticità che annoia, ma Sanctuary, è un film dalle capacità ipnotizzanti. Mi ha tenuta con il fiato sospeso per tutti i suoi 96 minuti. Partendo dalle riprese, il lavoro fatto da Zachary Wingon è semplicemente magistrale: pare quasi che la camera non si ferma mai, un piano sequenza infinito che permette agli spettatori di venire completamente assorbiti da quello spazio. I due protagonisti, e anche unici due personaggi sullo schermo, danzano in una coreografia di azioni che non lascia il tempo di pensare, una sollecitazione rapidissima che è un piacere per gli occhi. La fotografia, dai colori saturati e vividi rispecchia bene l’anima passionale dei due personaggi. L’uso simbolico dello spazio, poi, traccia il confine di una realtà angusta e asfissiante che ha proprio in questo il mezzo principale di rappresentazione. È grazie all’impossibilità di dispersione che Hal e Rebecca rivelano i loro sentimenti. - (PRIMAPRESS)