Festival del Cinema Roma: "January", quando il cinema parla di se

(PRIMAPRESS) - ROMA - Reduce già dalla vittoria come miglior film narrativo internazionale ll’International Narrative Competition del Tribeca, January il nuovo film diretto dal regista lettone Viesturs Kairišs, é stato presentato oggi al Festival Del Cinema di Roma. È il gennaio del 1991 e Jazis ( Kārlis Arnolds Avots ) aspira a diventare un regista, tra le sue ispirazioni le opere di Ingmar Bergman e Jim Jarmusch. Trova un’altra filmmaker che la pensa allo stesso modo, Anna ( Alise Danovska ), con la quale finirà per avere una relazione romantica. Tuttavia, il loro amore e la loro vita spensierata si bloccano quando la minaccia sovietica diventa una triste realtà, e la loro patria diventa un feroce campo di battaglia di sottomissione contro l'indipendenza. Regista e drammaturgo veterano, Viesturs Kairisssegna, è al suo settimo film narrativo con questa stimolante meditazione sull'intersezione tra arte, amore e guerra. Parla del presente e della forza incontenibile della giovinezza, ritrovando la libertà e l’entusiasmo della Nouvelle vague e della Nová vlna. Kairišs rende anche omaggio alla figura carismatica di Juris Podnieks, uno dei più promettenti registi lettoni, che morì a quarantadue anni nel 1992. Con il suo stile cinematografico distintivo di intermezzi in Super 8 e filmati d'archivio reali, January è un'esperienza che ti risucchia e ti trascina in un racconto di formazione che e avanguardia e allo stesso tempo storia del cinema.



Note di regia:

I momenti storici rappresentati nel film sono stati decisivi per l’indipendenza della Lettonia e per la Storia dell’Europa orientale. Ci furono vittime, e ci fu una resistenza non-violenta: per me questi sono fattori significativi e autobiografici. La storia del film ricorda i film urbani della Nouvelle Vague: un giovane che cerca sé stesso, ma non riesce a definirsi. Avevo 19 anni nel gennaio 1991, quindi conosco bene i protagonisti e gli eventi del film. A quell’età combattevo per la mia libertà personale, mentre la nazione lettone combatteva per la libertà dallo schiacciante regime totalitario dell’URSS. La guerra in Ucraina dimostra che questa lotta non è finita, e ancora non se ne vede la fine. - (PRIMAPRESS)