Festival del cinema di Venezia: oggi in proiezione "Spencer" e "The Lost Daughter"

(PRIMAPRESS) - VENEZIA - Gli appuntamenti di oggi 3 settembre del Festival di Venezia si focalizzano sul flm “Spencer” di Pablo Larraín, il film che arriva a 24 anni dalla scomparsa della principessa Diana e alle 22 a “The Lost Daughter” di Maggie Gyllenhaal. Fuori concorso, “Dune” di Villeneuve (18.45). Alle 14 e alle 15 gli italiani “Luna piena” di Isabella Torre, “Mondocane” di Alessandro Celli con Alessandro Borghi e “Californie” di Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman. Ieri presentato "È stata la mano di Dio" di Sorrentino accolto da 9 minuti di applausi. Red carpet e proiezione anche per "The Power of the Dog" - (PRIMAPRESS)