Festival del cinema di Roma: "The Hotel", frames di realtà nel nuovo film di Wang Xiaoshuai

ROMA - Tra anni, gli storici del cinema, identificheranno il cinema del Covid: tutte quelle storie che coinvolgono l'isolamento forzato, o l'impotenza di fronte a un nemico invisibile, o una solenne rivalutazione delle priorità della vita. Come per un certo numero di altri film prodotti in quarantena che sono usciti dall'inizio della pandemia di Covid-19, The Hotel di Wang Xiaoshuai, presentato al Festival del cinema di Roma e in concorso nella sezione Progressive Cinema, opera secondo la logica di uno scenario asfissiante , in cui le persone con relazioni esistenti sono bloccate insieme (o, in alcuni casi, gli estranei sono costretti a conoscersi). Girato in quattordici giorni, con poche risorse finanziarie e molta creatività, l'ultimo film di Wang Xiaoshuai, regista di spicco della cosiddetta sesta generazione di cineasti cinesi, è interamente ambientato in un hotel in Thailandia, dove Wang si trovava per caso in vacanza a trascorrere le festività del Capodanno Lunare, a fine gennaio 2020. Impossibilitato a muoversi e non potendo rientrare in Cina a causa del lockdown e dell'interruzione dei voli di collegamento con la madrepatria, il regista decide – insieme a un gruppo di amici, cineasti, sceneggiatori e artisti costretti, come lui, a un esilio temporaneo – di girare un film. Meditazione sui devastanti effetti della pandemia, il film coglie con precisione chirurgica, il senso di intrappolamento, confusione, apatia, la frustrazione crescente e l'instabilità sentimentale che tutti abbiamo provato nei giorni del confinamento. The Hotel – con la sua cinematografia in bianco e nero e i dialoghi molto sceneggiati – non punta al realismo, nonostante la cornice storica molto più che reale. Può sembrare tutto esageratamente melodrammatico (basta aspettare la bomba criptica negli ultimi 30 secondi della scena finale): il regista crea un tessuto di tutte queste storie, mettendole in scena in capitoli (che non sempre seguono un'ordine cronologico). Il covid ci ha cambiato tutti, ci dice, ma chi siamo nel profondo rivela profondamente come ognuno di noi affronta "la fine del mondo".