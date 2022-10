Festival del Cinema di Roma: "Poker face", ecco il nuovo thriller firmato Russell Crowe

foto Primapress

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dopo l’anteprima mondiale ad Alice nella Città e alla Festa del Cinema di Roma 2022, dal 24 novembre sbarcherà nei cinema italiani Poker Face, il secondo film da regista dell’attore Russell Crowe, che è anche protagonista e coautore della sceneggiatura. Crowe veste i panni di Jake, il protagonista, un giocatore d’azzardo miliardario che riunisce i suoi amici d’infanzia per una rimpatriata che appare innocua. In realtà si trasformerà in un gioco di poker ad alto rischio, in cui in ballo non ci sono solo 25 milioni di dollari ma qualcosa di più importante: la verità. Poker Face rimane un b-movie abbastanza superfluo, la sensazione è di qualcosa creato in poco tempo e a conferma di ciò le parole dello stesso Russell Crowe, che racconta: «Ho preso l’incarico di questo film a 5 settimane prima dell’inizio delle riprese. Se vi chiedessero mai di farlo, il mio consiglio è, dite di no!» e aggiunge che le riprese sono avvenute in pieno lockdown con una serie innumerevole di problemi logistici di produzione. Purtroppo il film ne risente, la trattazione dei fatti è veloce, ma non dinamica, troppo frammentaria. Poker face sembra quasi la seconda parte di un film già esistente. «C’è qualcosa che mi sono perso?». È questa la domanda che viene naturale porsi guardandolo. - (PRIMAPRESS)