Festival del Cinema di Roma: “La cura” di Francesco Patierno, un viaggio nel passato recente

"La Cura" parte fin dai primi secondi come un puzzle di momenti e tempi da ricostruire, che non è fruibile al pubblico. La dimensione meta testuale del cinema converge nel film stesso, confondendo e destabilizzando la diegesi e lo sviluppo della storia. Se nella prima parte del film ci si aspetta un qualche tipo di spiegazione o delucidazione riguardo la struttura utilizzata per rendere l'idea del cinema nel cinema, nella seconda parte si rimane probabilmente con l'amaro in bocca perché nessun tipo di spiegazione ci viene data. Il lato concettuale del film, rimando alla Peste di Alberto Camus, lo invadono, rallentandone la narrazione e costringendo gli spettatori ad una angoscia senza speranza. Per portare sul grande schermo un tema di così recente portata, lo sforzo doveva essere maggiore. La trama: Corso Umberto, il rione Sanità, le Terme, la stazione di Mergellina, l'Hotel Oriente, la prefettura, strade, angoli, per lo più deserti: Napoli in pieno lockdown. Una città spettrale e fuori dal tempo per la rilettura contemporanea di Francesco Patierno di La peste di Albert Camus, dove i sentimenti, le paure, i conflitti del libro scivolano armoniosamente dentro il disorientamento generato dalla pandemia, e pezzi di realtà, come un uomo disperato che urla di notte per strada, riflettono il testo. Un ospedale e i suoi medici e volontari, i funzionari, i commercianti, le persone normali, tutti si mescolano con una troupe che sta girando un film sulla peste, in una coralità drammatica asciutta e coinvolgente. Chi vuole scappare. Chi decide di restare. Ma da soli non si resiste alla paura.