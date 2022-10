Festival del Cinema di Roma: "Il colibrì", un film che porta in alto nel mondo il cinema italiano

(PRIMAPRESS) - ROMA - “Il colibrì”, di Francesca Archibugi tratto dal romanzo Premio Strega di Sandro Veronesi, è stato il film d’apertura della 17ª edizione del Festival Del Cinema di Roma. Il bellissimo e commovente riadattamento curato da Francesco Piccolo, appena uscito nelle sale italiane è già un successo. Ha tutto il potenziale di un film da Oscar, o quanto meno di uno di quei film che portano in alto il cinema italiano nel mondo. «Un unico flusso di avvenimenti su piani sfalsati», ha detto Francesca Archibugi, che con la forza dei ricordi traduce in immagini la complessa e miracolosa struttura a incastro delle pagine di Sandro Veronesi: tra coincidenze, perdite, rimpianti, amori assoluti. Con un cast delle grandi occasioni (a partire da Pierfrancesco Favino nella parte di Marco Carrera), e che riserva però più di una sorpresa, da Nanni Moretti a Massimo Ceccherini. Un film che parla delle nostre illusioni e di ciò che paghiamo per continuare a crederci e che si chiude con una canzone inedita di Sergio Endrigo, interpretata da Marco Mengoni. Il colibrì è un film emozionante che emoziona: la capacità comunicativa trascende tutte le dimensioni temporali attraversate. È la storia di una famiglia, una storia fatta di gioie e di dolori, alcuni più piccoli mentre altri insopportabili. È la storia di una madre, o di tante, di una sorella, di una figlia, ma anche quella di un marito e di un fratello, quella di un padre e di un nonno. Se dovessi usare un’aggettivo per descrivere questo film userei la parola “umano”. Il Colibrì è la perfetta metafora della vita, ma anche della morte. E se il tema drammatico profondo a primo impatto può sembrare la ricerca della felicità, mi sento di dire che il cuore narrativo e concettuale del film si basa sull’autodeterminazione: la facoltà di scegliere. Anche se a volte, qualcuno, sceglie la morte. Portare in Italia poi, sul grande schermo, un messaggio di così tale importanza (anche a livello politico) è un messaggio forte, e aggiungerei, necessario. Sul piano tecnico l’impressione che dà fin da subito questo film è quella di un’opera che ha già fatto la storia: di rimandi e citazioni potremmo difatti trovarne molti, dai tipo di inquadrature e movimenti di macchina usati, alla fotografia in leggero soft focus stile anni 70’, alla bellissima colonna sonora che ha scandito perfettamente il ritmo del film. Il silenzio e il nero in chiusura accompagnato dalla voce fuori campo della figlia di Marco Carrera è il finale perfetto per il film: da brividi. - (PRIMAPRESS)