Festival Cinema Roma: "The Menu", film tra horror e comedy

(PRIMAPRESS) - ROMA - Black comedy culinaria (a un passo dall’horror), diretta da Mark Mylod con un occhio alla commedia e uno al thriller, The Menu riserva molte sorprese, agli spettatori come agli avventori. È stato presentato al Festival del cinema di Roma con enorme attesa. «Non è uno chef. È uno storyteller»: il celebre Slowik, che considera la cucina un’arte concettuale e lavora con uno staff perfettamente addestrato nel suo ristorante esclusivo su una remota isoletta del Pacifico. Pochi, ricchi eletti sono ammessi ai suoi menu di cucina molecolare: «Noi raccogliamo; noi fermentiamo; noi congeliamo». Laconico, soavemente elegante, inquietante, Ralph Fiennes riceve con sorniona ambiguità Anya Taylor-Joy, Nicholas Hoult, John Leguizamo e gli altri gli ospiti paganti della serata. Non sanno quello che li aspetta. L’intimo gruppo di 12 persone rappresenta i diversi tipi di ricchezza ma tutti sono uniti dal loro desiderio di sperimentare il meglio. L’esperienza viene portata all’estremo dal pretenzioso Chef Slowik, la cui idea di cibo è privazione della gioia di mangiare più che della degustazione. Le portate sono preparate e presentate con la massima teatralità, apprezzata dalla maggior parte dei commensali, a parte una confusa Margot (Anya Taylor-Joy) l’appuntamento dell’ultimo minuto di Tyler (Nicholas Hault), un fanboy foodie piuttosto fanatico. Il film riesce nel suo doppio intento: si passa dalla risata allo straniamento in pochi secondi. Un film quasi kubrickiano nella ricerca del perturbante. L’interpretazione della Taylor-Joy è perfetta, veterana ormai del genere horror creepy, che tanto le dona. La parte comedy è completare a quella horror, ma ciò che contraddistingue il film è la sottile linea che li divide e con cui il regista si diverte a fare shift. Dagli omicidi, alla preparazione di un cheeseburger, The Menu è il film perfetto che mette d’accordo chi ama gli horror e chi preferisce le comedy. Da non perdere! - (PRIMAPRESS)