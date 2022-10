Festival Cinema Roma: «Le ragazze non piangono», l'opera prima di Andrea Zuliani

(PRIMAPRESS) - ROMA - Le ragazze non piangono è l'opera prima di Andrea Zuliani, già in cinquina ai David di Donatello 2016 con il corto Per Anna. Il film è prodotto da Rain Dogs, Twister Film e Showlab, in collaborazione con Rai Cinema, realizzato con il sostegno della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo e della Regione Lazio - Fondo Regionale Per II Cinema e l'Audiovisivo. Il film, un road movie che vede le due giovani protagoniste percorrere l'Italia da sud a nord, con la missione di salvare un vecchio camper dalla rottamazione. Le location e i territori scelti per le riprese sono stati selezionati nell'ottica di valorizzare i luoghi e aggiungere production value al progetto. Le ragazze non piangono è stato girato tra Roma, la Basilicata e la Provincia Autonoma di Trento, ricevendo il patrocinio dei comuni di Lagonegro, Teggiano, Rivello, Sant'Arsenio, Fardella, Nova Siri e dall'Ente Monti Cimini - Riserva Naturale Lago di Vico. Ele ha 19 anni ma è come se fosse rimasta incastrata alla pre-adolescenza, periodo in cui ha perso il papà. L'unico pensiero di Ele è il vecchio camper di suo padre, un baule pieno di ricordi che non vuole assolutamente dare via. Mia invece è completamente diversa. Quattro anni prima ha lasciato la sorellina e il padre alcolizzato nella modesta casa alla periferia di Bucarest dove viveva. Ora lavora per una ditta di pulizie, ma spera nella grande occasione che possa tirare fuori lei e Radu, il ragazzo con cui è scappata in Italia, da una vita priva di prospettive. Mia ed Ele si incontrano per caso, diventano complici fumando di nascosto nel retro della scuola e i loro mondi così lontani entrano in collisione. Mia ed Ele condividono un viaggio importante, attraverso luoghi ora magnifici, ora degradati, che le costringerà a fare i conti coi propri fantasmi e a crescere. Dopo un'iniziale diffidenza reciproca, le due ragazze, tra avventure rocambolesche e inaspettate rivelazioni, si legano profondamente l'una all'altra fino a scoprire che la meta è più grande e importante di quella stabilita: un luogo interiore in cui non sarebbero mai giunte l'una senza l'altra. Il film è una dolce speranza nel genere umano, nonostante tutte le violenze e le bruttezze esistenti il racconto inneggia alla bellezza: bellezza dei sentimenti, bellezza della natura, bellezza dei ricordi.



Note di regia Le ragazze non piangono è un racconto di formazione in chiave road movie. Il film cerca un equilibrio tra la commedia, l'avventura venata di mistery e un approccio più riflessivo e realistico. L'idea di partenza era quella di misurarsi con il coming of age, sradicandolo dal solito contesto in cui questo tipo di storie si svolge (la città, gli amici, i primi amori, i conflitti a scuola e in famiglia). Abbiamo deciso così di prendere Ele, la giovanissima protagonista, e scaraventarla sulla strada, di metterla alla guida di un camper che ha il doppio della sua età e di costringerla a viaggiare insieme a Mia, una ragazza rumena diametralmente opposta a lei. Provando a seguirle, passo passo, in questa loro doppia fuga verso Nord. E se banalmente "viaggio" è la parola-chiave del film, le terre esplorate non sono solo quelle geografiche ma anche quelle del passato di Mia ed Ele, quelle dove abitano i loro fantasmi e i loro desideri. Nel raccontare l'incontro tra queste due ragazze, ci siamo quindi ritrovati dentro una storia sulla consapevolezza di sé e sulla scoperta del mondo adulto Al lato visivo abbiamo cercato di far corrispondere un inedito lavoro sonoro. con suggestioni che ci mettono immediatamente in connessione con quello che prova la nostra protagonista (dai suoni d'ambiente sempre più avvolgenti, ai riverberi del vero battito cardiaco delle due ragazze, catturato dai radiomicrofoni stretti tra le loro gabbie toraciche). L'idea insomma era di lavorare sulle percezioni e provare a renderle tangibili, tanto per i personaggi quanto per gli spettatori: raccontare la graduale trasformazione di Mia ed Ele attraverso altrettanti strumenti visivi e sonori portatori di senso. (Andrea Zuliani)