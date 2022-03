Feste del Cinema di Roma, Paola Malanga prende il posto di Monda alla direzione artistica

(PRIMAPRESS) - ROMA – Dopo 7 anni cambia la direzione artistica della festa del Cinema di Roma. E' Paola Malanga, giornalista e critica cinematografica vicedirettrice di Rai Cinema a prendere le redini del festival che in questi anni ha visto l'impronta internazionale impressa da Antonio Monda. Malanga è stata eletta dal cda della Fondazione Cinema per Roma presieduto da Gian Luca Farinelli, oltre a Valerio Toniolo (Camera di Commercio di Roma), Laura Delli Colli (Regione Lazio), Daniele Pitteri (Fondazione Musica per Roma) e Nicola Maccanico (Cinecittà S.p.A. in rappresentanza del Ministero della Cultura).

Alla neo direttrice artistica sono arrivati gli auguri del Sindaco Roberto Gualtieri e dell'assessore alla Cultura di Roma Capitale Miguel Gotor.



