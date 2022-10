Festa del Cinema Roma: "War-La Guerra desiderata" con Edoardo Leo e Miriam Leone

foto Primapress

(PRIMAPRESS) - ROMA - "War-La Guerra desiderata" è stato presentato al Festival del Cinema di Roma nella sezione “Grande Pubblico”. Il film scritto e diretto da Gianni Zanasi è l’anacronismo di una tragedia ipotetica che si presenta come una commedia dai toni surreali. A causa di una rissa tra ragazzi sfociata in violenza, l’Italia è in guerra contro Spagna e Francia. A Roma, le vite dell’allevatore di vongole Edoardo Leo, della psicologa Miriam Leone, di suo fratello aviatore che ogni anno a Natale rivede Top Gun, del pacato barista Giuseppe Battiston, e di Stefano Fresi, Carlotta Natoli e gli altri, dagli affanni, i disagi e le gioie normali scivolano a poco a poco nella paranoia bellica. Come tutto ciò che li circonda: ecco armi, tute mimetiche, pattugliamenti, allerta. Consueto piglio surreale e attenzione al lato umano dei personaggi, Gianni Zanasi scrive e dirige una commedia romantica sullo sfondo di un mondo distopico che ha elementi e tracce fin troppo vicine alla nostra realtà quotidiana, dove le fisionomie più familiari cominciano a risultare inquietanti e gli umori collettivi minacciosi e instabili. Quanto è credibile War-La Guerra desiderata? Tenderei a dire allo stesso tempo troppo e troppo poco: la realtà distocica presentata dal film è purtroppo uno scenario di vita vissuta molto recente; una didascalia all’inizio del film precisa che il film è stato scritto nel 2019, prima dell’invasione russa nei territori ucraini. Angosciante è due poco considerando quello che sta succedendo nel mondo: una guerra europea troppo simile alla realtà. Ma al contempo il film di Gianni Zanasi risulta in qualche modo comunque troppo poco credibile, e forse a contribuire a questo divario c’è la costruzione dei due protagonisti, personaggi confusi e indefiniti. Nonostante la tematica profondamente seria il film riesce comunque a strappare qualche risata con un umorismo black, che risolleva la visione. Non c’è abbastanza tempo per poter creare una storia di una Guerra mai esistita, questa è l’impressione che si ha nel guardare la pellicola. - (PRIMAPRESS)