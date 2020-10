Festa del Cinema di Roma: Fondazione 3M celebra Alberto Sordi con una mostra fotografica

(PRIMAPRESS) - ROMA -. L’esposizione raccoglie le immagini scattate sui set di molti dei film di cui l’attore romano è stato protagonista, facendo emergere la sua abilità nel mettere in scena - attraverso i suoi celebri personaggi – le caratteristiche antropologiche dell’italiano medio dal dopoguerra., istituzione culturale permanente di ricerca e formazione e proprietaria di uno storico archivio fotografico di oltre 110 mila immagini., permettendo di entrare nel mondo dei suoi personaggi – da Sasà Scimoni, a Ubaldo Impallato, ad Antonio Mombelli – cui sa dare vita con una espressività ogni volta ricca di sfumature diverse, riuscendo a. Dietro lo sguardo severo del maestro di “Bravissimo” e quello baldanzoso del maturo provinciale de “Il diavolo”, le espressioni enfatiche dell’incapace imprenditore de “Il boom” e la normalità tragicamente spiazzata di cui è vittima il protagonista de “Il mafioso”, si nasconde un’che ride anche quando non dovrebbe, fantastica imprese che non porterà a compimento e obbedisce alle direttive borghesi più convenzionali. La mostra “L’umanità fragile” saràin diretta streaming dalla Casa del Cinema di Roma, in Largo Marcello Mastroianni 1, nell’ambito della manifestazione Archivi Aperti di Rete Fotografia dal canale YouTube e sulla pagina Facebook di Rete Fotografia. Seguirà alle ore 18.00 la diretta di convegno di apertura sul canale YouTube di Fondazione 3M. Ildella mostra può essere visualizzato al seguente link: https://1drv.ms/v/s!AsKioGTa6YG4ghEh8vsxQasj7PAX?e=m8cg9X - (PRIMAPRESS)